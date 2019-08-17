حساسين: مشروع الصوب الزراعية إنجاز تاريخي وغير مسبوق

وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى مشروع 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتاريخى وغير المسبوق، مشيدًا بتصريحات خوسيه مورنيو، مدير عام الشركة الإسبانية للصوبات الزراعية التى أكد فيها أن ما يحدث لم يكن ثورة زراعية ولكنه معجزة.



وقال حساسين فى بيان أصدره اليوم إن خوسيه أكد أن العالم يؤمن بأن هناك تغيرا للمناخ، وأن مصر ستكون مصدر مهم لإمداد العديد من الدول، معتبرًا المشروع من أهم المشروعات العالمية، مؤكدا أهمية هذه التصريحات التى تؤكد على ان مصر على أعتاب ثورة زراعية وصناعية وتصديرية كبيرة.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.



وتأتى الصوب الجديدة، ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية، الذي تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، كما يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه تتراوح من 15 إلى 20%، كما يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.