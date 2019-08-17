السيسي يلتقط صورًا تذكارية مع قادة القوات المسلحة في افتتاح مشروعات الصوب الزراعية

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط الصور التذكارية مع قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء، خلال افتتاحه مشروعات الصوب الزراعية، اليوم السبت، بقاعدة محمد نجيب.



ويشمل المشروع افتتاح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.



ويعد هذا المشروع الذي افتتحه الرئيس السيسي الأكبر فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

