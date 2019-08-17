شادية ثابت: مشروع الصوب الزراعية يحقق جودة عالية للمنتجات المصرية

أشادت عضو مجلس النواب، النائبة شادية ثابت، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية، مشيرة إلى أنه سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ومواجهة الزحف العمراني الذي أدى إلى تقليص مساحة الرقعة الزراعية، لامتدادها على مساحة 10 آلاف فدان، في عدد من المناطق منها الحمام والفشن والليمون والعدوة بالمنيا.



وأوضحت ثابت، أن مشروع الـ1300 صوبة زراعية، هدفه إحياء الحياة الزراعية، والعمل على إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، وتحقيق عنصر الجودة في إنتاج المنتجات الزراعية.



ولفت عضو البرلمان، إلى أن المشروع يعمل على الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، خاصة في ظل محدودية الأراضي التي يتم الزراعة عليها في الوقت الحالي.