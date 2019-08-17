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فن

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:37 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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تفتتح وزيرة الثقافة، اليوم السبت 17 أغسطس، الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز الساعة السابعة مساء بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير وتقدم حفل الافتتاح الاعلامية جاسمين طه زكي وتبدأ مراسم حفل الافتتاح خارج المسرح بعروض كرنفالية مسرحية وموسيقية علي جانبي السجادة الحمراء التي يمر عليها نجوم المسرح المصري وأعضاء لجان التحكيم والفنانون المكرمون وضيوف المهرجان من المسرحيين.

ويبدأ الحفل داخل المسرح بالدقات الثلاثة التقليدية للمسرح ثم عزف السلام الجمهوري المصري وبعدها تقدم المذيعة جاسمين طه زكي 12 ضيفا من ضيوف الشرف الذين أثروا الحياة المسرحية بأعمالهم وابداعاتهم وهم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان جلال الشرقاوي والفنان التشكيلي حسين العزبي والفنان محي اسماعيل والفنان سمير صبري والمخرج المسرحي سيد فجل والشاعر والكاتب شوقي حجاب والفنانة سهير المرشدي والناقدة الدكتورة هدى وصفي والمخرج ورئيس المهرجان القومي للسينما الفنان سمير سيف والفنان محمود حميدة والفنان عزت العلايلي.

وعقب ظهور هؤلاء المبدعين علي خشبة المسرح تبدأ مباشرة الفقرة الفنية بعنوان "الاستثنائي" وهو رمز إلى الاستثناء في كل مناحي الحياة فالفنان كائن استثنائي لأنه يخلق الشيء المميز وغير السائد، ويشارك في تلك الفقرة 10 راقصين متخصصين في الرقص المعاصر والأداء الحركي وبعد تلك الفقرة التي تستغرق 20 دقيقة تستدعي مقدمة حفل الافتتاح مدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار ليلقي كلمته ثم يلقي الفنان القدير أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان كلمته وتليه كلمة وزيرة الثقافة.

عقب تلك الكلمات تقدم المذيعة جاسمين طه زكي لجان التحكيم للمسابقات المختلفة بالمهرجان والذين يحكمون 68 عرضا مسرحيا تعرض على 20 خشبة مسرح من مسارح القاهرة القاهرة الكبري وذلك خلاف العروض الموازية خارج المسابقات والتي تعرض علي مسارح المدن والمحافظات خلال فترة المهرجان، بجانب مسابقة التأليف المسرحي ومسابقة النقد المسرحي ويصعد على المسرح كل رئيس لجنة فالمسابقة الأولى يرأسها الفنان والمخرج فهمي الخولي وتضم الناقدة عبلة الرويني والموسيقار هاني شنودة وأستاذ الديكور الدكتور نبيل الحلوجي والفنانة سلوى محمد علي والدكتورة لمياء زايد والدكتور الفنان محمود زكي.

ثم يصعد أعضاء المسابقة الثانية التي ترأسها الناقدة الدكتورة سامية حبيب وتضم المخرج اسلام امام والموسيقار هيثم الخميسي والمخرج الدكتور جمال ياقوت والفنان التشكيلي المهندس محمد الغرباوي والكاتب المسرحي والسيناريست أيمن سلامة والناقد عبد الرازق حسين أما المسابقة الثالثة فيرأسها الكاتب الكبير يعقوب الشاروني وتضم الدكتور الفنان محمد عبد المعطي والموسيقار منير الوسيمي والمخرج المسرحي طارق الدويري والفنانة مي عبد النبي.

كما يصعد على المسرح لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي "جائزة لينين الرملي" والتي يرأسها الدكتور علاء عبد العزيز وتتالف من المؤلف والمخرج المسرحي نادر صلاح الدين والناقدة والفنانة ليليت فهمي والدكتور حاتم حافظ أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، كما يصعد رئيس لجنة تحكيم مسابقة النقد المسرحي "جائزة الدكتور فوزي فهمي" والتي يرأسها الدكتور أسامة أبو طالب والذي يتغيب لسفره وتتكون اللجنة من الناقد الدكتور سيد الامام والدكتور ياسر علام أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وعقب صورة تذكارية للجان التحكيم مع رئيس المهرجان الفنان القدير أحمد عبد العزيز ومديره الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح يعرض على الشاشة فيلم قصير عن الفنان والمخرج الراحل كرم مطاوع وعقب عرض الفيلم تبدأ فقرة التكريمات لتكريم الفنانين الراحلين بحضور رئيس ومدير المهرجان فتكرم الفنانة القديرة الراحلة محسنة توفيق ويتسلم تكريمها نجلها الاستاذ وائل كما يكرم الفنان القدير الراحل محمود الجندي ويتسلم تكريمه نجله المخرج أحمد الجندي كما يتسلم الفنان شريف نجم تكريم والده الفنان الكبير الراحل محمد نجم كما يكرم المهرجان الراحل الاستاذ فؤاد السيد المدير المالي والاداري للمسرح القومي وتتسلم تكريمه نجلته وتنتهي فقرة تكريمات الراحلين بتكريم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي كان من المكرمين الاحياء لكن القدر لم يمهل المهرجان تكريمه حيا فيكرمه راحل ويتسلم تكريمه نجله.

بعد تكريم أسماء الفنانين الراحلين يكرم المهرجان المبدعين المسرحيين الفنان يوسف شعبان والكاتب يسري الجندي والأستاذ عاصم البدوي مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي والفنان لطفي لبيب والمخرج محسن حلمي والفنانة سوسن بدر.

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