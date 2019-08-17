السيسي: أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية، "كلام إن البلد دي أراضيها تتاخد كده لا يجوز، والله المفروض ما في محافظ يسيب متر أرض لأحد، لا أحد يتصور انني ضد حد.. لا والله أنا ضد الفوضى وضد الإهمال وضد اللادولة، لكن أنا والله ما ضد حد خالص، كل الناس في مصر أهلي وحبايبي وأخواتي، والله أنا بقولكم اسمعوها مني".



وأضاف:" الناس بتعمل في الدولة اللى هي عايزاه وده لا يليق بنا.. انت تاخد ليه حاجة مش بتاعتك، وانا أسيبك تاخدها ليه..أمال احنا قاعدين نعمل ايه كلنا، مش انا بس يا جماعة، احنا كلنا مع بعض، احنا قاعدين نعمل ايه، فارجوا موضوع كينج مريوط ده، وما أعرفش يا إيهاب انتو هتنزلوا الكراكات بتاعتكم امتى".



وتابع قائلا: "طيب أنا ها أقول حاجة، أنا شفت بالطيارة وأنا جاي كدة مزارع سمكية هناك، حد يقولي حجم المزارع قد ايه والعائد منها قد ايه وانتو خدتوا فلوسكم ولا ما اخدتوش، طيب أنا بقولكم بالمطلق كده يا مصريين اللى بتسمعوني، كل المزارع السمكية مش عايز اقول النسبة الغالبة منها، اللى توافق عليها من جانب الدولة ما بتدفعش ليه مش عارف، لا أنا عارف، لان الدولة مش موجودة، انت اديتك الكلام ده، وانت وافقت على تعاقد معايا بقيمة في منتهى التواضع اللى في الدنيا وبالتالي ليك وضع صحيح، بس انت ما بتدفعش المقابل بتاعها طيب ليه، طيب والناس القائمين على هذا الأمر ساكتين ليه، طيب أنا عرفت الكلام ده منين، عرفته من المنزلة، لما دخلت في بحيرة المنزلة علشان نضبط الدنيا هناك.



وتابع موجها حديثه للمسئولين: هتنزلوا امتى في كينج مريوط بالكراكات لإن احنا مش هنعمل مزارع سمك في البحيرات، مش هنعمل الكلام ده، احنا بنعمل مية نظيفة جدا ونشيل كل العوائق وترجع المياه دي زي 200 سنة فاتوا، واللي انا أقوله لكم ده بتكاليف هائلة احنا بندفعها من صحة ولادنا من المنتجات ال بتطلع دية، بندفعها من هدر القدرات الموجودة وهدر خلي بالكم من التعبير ال هقولهولكم ده... حالة الالتزام والانضباط للدولة تبقى دولة رخوة ما فيش سيطرة أى حد عايز يعمل أى حاجة يعملها.. أقول تعبير تاني... أى حد عايز ياخد حاجة ياخدها، ولا احنا قاعدين نعمل ايه، والله العظيم أنا ما أسيب لابني جنيه أبني مش أى حد تاني، ولا نفسى حتى أصل هاخد ده حرام، انت مش واخد بالك، ده مش معناه ان انا راجل نزيه يعني وشريف لالا، معناه ان أنا راجل عارف كويس قوي ان احنا ال بناخده ده حرام، وتروح تحج وتعمل عمرة وانت بتاخد مال مش بتاعك".