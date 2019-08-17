مدبولى يصل إلى الخرطوم للمشاركة فى احتفال توقيع وثائق الفترة الانتقالية

وصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخرطوم، اليوم السبت، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الإفريقي، في مراسم توقيع وثائق ترتيبات السلطة في الفترة الانتقالية.



ومن المقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنقل تحيات وتهنئة الرئيس السيسي إلى الأشقاء في الخرطوم بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، وتأكيد دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ومؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكل أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.



وكان في استقبال رئيس الوزراء في مطار الخرطوم، الفريق أول ركن صلاح عبدالخالق، رئيس اللجنة الاقتصادية والفئوية بالمجلس العسكري الانتقالى، والفريق ركن محمد علي إبراهيم، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى السفير المصري لدي السودان السفير حسام عيسى، وأعضاء البعثة الديبلوماسية.



ويحتفل السودان، اليوم ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير بهدف الانتقال إلى الحكم المدني.



وسيتم يوم غد الأحد الإعلان عن تشكيل مجلس الحكم الانتقالى الجديد (المجلس السيادى)، الذي يشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقًا للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.