قتلى وجرحى في حريق فندق جنوب أوكرانيا

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بأن هيئة خدمات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، أعلنت مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء اندلاع حريق في أحد الفنادق جنوب البلاد.



وقالت الهيئة في بيان أوردته شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم، إنه تم استدعاء رجال الإطفاء في وقت مبكر اليوم لإخماد حريق اندلع في فندق "طوكيو ستار" بمدينة "أوديسا" التي تقع على ساحل البحر الأسود في جنوب البلاد، مضيفة أن رجال الإطفاء استغرقوا نحو ثلاث ساعات لإخماد الحريق الذي اندلع على مساحة تبلغ حوالي ألف متر مربع.



ولم يذكر البيان أية معلومات حول كيف بدأ الحريق أو عن عدد نزلاء الفندق - الذي يحوي 273 غرفة - وقت اندلاعه.