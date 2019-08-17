السيسي يزيح الستار عن اللوحة التذكارية للمرحلة الثانية لمشروع الصوب الزراعية

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على قيام مجموعة من الشباب بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.



وتلى ذلك التقاط صورة تذكارية تضم الرئيس السيسي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من الوزراء.