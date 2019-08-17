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مصر

غدًا.. مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف حاج

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:33 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها للعودة من الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير الشركة غدًا الأحد، ١٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل ٤٠٠٠ حاجًا بواقع ١٠ رحلات من جدة لنقل ٢٤٠٠ حاجًا، و٧ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاجا من حجاج قرعة الجيزة وتضامن الإسماعيلية والقاهرة والمنوفية والسويس ونادى القضاة والنيابة العامة وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

وانتهت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح أشرف حافظ، من كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضي المقدسة، حيث تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول تكون مخصصة بانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، فيما تم الدفع بكافة الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

ومن المتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

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