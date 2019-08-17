رئيس روفيبا الإسبانية: السيسي قام بثورة صناعية وزراعية كبيرة

أكد خوسيه أنطونيو مدير عام شركة (روفيبا) الإسبانية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفى بتعهداته للشعب المصري.. قائلا: "إن مصر بقيادة الرئيس السيسي قامت بثورة صناعية وتكنولوجية حقيقية في أقل من ثلاث سنوات".. مبينا أنه لم ير أحدا تمكن من القيام بذلك سوى مصر.



وأشار أنطونيو إلى أن رؤية الرئيس السيسي في المراهنة على المحاصيل المحمية أصبحت أكثر تأكيدا وأن والعالم يشهد بنجاح هذه المشروعات.. قائلا "إن هذه المشاريع لها تأثير اجتماعي على جميع المستويات كما أن أسعار المواد الغذائية آخذة في الانخفاض في السوق المحلية ويتم توفير المنتج بشكل مستمر على مدار العام، وسوف يزداد دخل مصر من العملات الأجنبية من صادرات الخضروات تدريجيا".



وأوضح أن العالم يتعرض لتغيرات مناخية وندرة في المياه، وستكون بذلك مصر مصدرا دوليا لإمداد العديد من البلدان بالمحاصيل الزراعية..مشيرا إلى أن شركة روفيبا الإسبانية تعتبر نفسها شريكا استراتيجيا لمصر..مبينا أن مشروع مصر للصوب الزراعية هو أهم مشروع والأول عالميا في مجال صناعة الصوب الزراعية.



ومن جانبه..قال خوسيه خومنيس رئيس مجلس إدارة شركة (ميريديان) الإسبانية للبذور: "إن مصر تشهد اليوم واحدة من أفضل لحظاتها الزراعية فأصبحت تمتلك أكبر مشروع للصوب الزراعية في العالم، ونحن على بعد أشهر قليلة فقط من إنتاج بذور الخضروات المهجنة "إف 1 " مصرية 100%، وذلك مع تزايد الطلب على البذور في البلاد والسوق العالمية".