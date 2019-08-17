مرعى: "الصوب الزراعية" تحقق الأمن الغذائي وتسد احتياجات 20 مليون مواطن

أشاد رئيس جمعية مصر النيل للتنمية المستدامة، أحمد مرعي، بمشروعات التنمية الزراعية التي تتبناها الحكومة المصرية، مثمنا افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، لـ 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية".



وأشار "مرعي" إلى أهمية هذه المشروعات للاقتصاد المصري، وتحقيق الأمن الغذائي لشعبنا، لاسيما مع انحسار الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى استغلال الموارد وترشيد استخدامها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري، كما يساهم المشروع بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد ويسهم في جلب العملة الصعبة، بالإضافة إلى تدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.



وقال "مرعي" إن مثل هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل للشباب، بما يحد من البطالة ويحسن من الأوضاع الاجتماعية للعديد من الأسر لاسيما في صعيد مصر، الذي توليه القيادة المصرية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا لتنميته، خاصة بعد سنوات من الإهمال والتجاهل، لافتا إلى أن مشروع الصوب الزراعية يحقق الأمن الغذائي بنسبة كبيرة ويسد احتياجات 20 مليون مواطن، بما يشكل طفرة حقيقية تصب في إطار حماية أمننا الغذائي.



يذكر أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.