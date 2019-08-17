"أبي أحمد" في السودان لحضور التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للخرطوم، صباح السبت، لينضم إلى القادة المشاركين في مراسم التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في السودان.



ويشهد السودان اليوم الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، والذي يتكون من وثيقتي الإعلان السياسي والإعلان الدستوري، اللتين تمهدان لإعلان تشكيل الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية ومدتها 39 شهرًا.



ويشارك في الاحتفال الذي سيقام بقاعة الصداقة في الخرطوم، عدد من الرؤساء الافارقة ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة.



وﺃﻋﻠﻨﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻛﺐٍ احتفالية ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺴﺎءً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ"ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ".