شعبة مواد البناء: عزوف كثير من التجار عن مزاولة المهنة بسبب تراجع هامش الربح

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن تجار مواد البناء يواجهون عددًا من المشاكل في الوقت الحالي يتركز أبرزها على وجود هامش ربح غير عادل للتجار، تسبب في عزوف الكثير من التجار عن مزاولة المهنة بسبب تكبد الخسائر وحالة الركود التي تضرب الأسواق.



وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشعبة تعمل جاهدة بهدف حل تلك الأزمة مع وزير التجارة والصناعة كذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، لافتًا إلى أن الشعبة تعتزم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لمناقشة كيفية حل تلك المشكلة وكذلك طرح بعض المشاكل الأخري التي تواجه التجار.



وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن هامش ربح التجار لا يتعدي.5 %، فضلًا عن وجود عدد من التحديات الأخري التي تواجه صناعة مواد البناء، منها زيادة تكلفة الإنتاج بسبب أسعار الغاز المورد للمصانع.



وأوضح الزيني، أن مواد البناء بشكل عام تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق ولا توجد مؤشرات للارتفاع خلال الأيام المقبلة.

