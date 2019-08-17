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مصر

الوطنية للزراعات: الانتهاء من محطة فرز بطاقة 400 طن يوميا

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:07 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد الوهاب- وكالات
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ألقى اللواء أركان حرب محمد عبد الحي محمود رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية كلمة أكد فيها أن هدف إنشاء الشركة الوطنية للزراعات المحمية هو توفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري والمساهمة في تقليل الفجوة الغذائية في مصر.

وقال رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن الشركة أنتجت خلال الفترة الماضية كميات من الخضروات وبجودة عالية عملت على خلق سوق تنافسي مما أسهم في المحافظة على الأسعار وخاصة محاصيل الخضروات الإستراتيجية مثل الطماطم.

وأضاف قائلا: إننا بدأنا في جني ثمار المشاريع الزراعية العملاقة، ففي مدينة العاشر من رمضان تم إنشاء 600 بيت زراعي متوسط التكنولوجيا على مساحة 2500 فدان وتم إضافة 1600 فدان أخرى لتصبح المساحة الإجمالية 4100 فدان ينشأ عليها 900 بيت زراعي مساحة كل منها 2.5 فدان وتم زراعتها بمحاصيل الخضروات المختلفة، موضحا أنه تم إضافة 200 فدان مانجو في داخل المزرعة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء محطة الفرز والتعبئة بطاقة فرز 400 طن يومي وطاقة تخزين مبرد 800 طن، وطبقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يستهلك الفرد في العام حوالي 112 كيلو جراما من الخضروات، موضحا أن مشروع العاشر من رمضان يستهدف إنتاج 114 ألف طن من الخضروات المختلفة وتوفيرها بأسعار اقتصادية للمواطن، ويمد المشروع حوالي مليون نسمة من سكان محافظتي القاهرة والشرقية باحتياجاتهم من الخضر على مدار العام.

وأشار إلى أن النشرة القياسية الخاصة بأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أوضحت تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار مستهلكي الخضر معدلا شهريا سالبا بلغ 0.8% في يونيو 2019 مقابل 1.1 % في مايو 2019 وبالتالي سجل المعدل السنوى للتضخم العام 9.4 % مقابل 14.1 % في مايو 2019.

وأضاف أنه تم إدراج البيانات المتعلقة بالتضخم على صفحة البنك المركزي المصري على شبكة المعلومات الدولية تحت بند (بيانات التضخم).

وقال اللواء عبد الحي محمود، إن الرئيس السيسي حين أصدر توجيهاته بالبدء في مشروع الـ100 ألف فدان زراعات محمية ونحن نعمل ليل نهار، مضيفا أن رسالة الشركة ظهرت جليا وهي بناء وتطوير استثمارات زراعية قائمة على المعايير الدولية في الزراعات الحديثة والعمل على خفض الأسعار وخفض معدل التضخم السنوي والمساهمة في القضاء على البطالة، وإنتاج غذاء صحي وآمن والمساهمة في سد الفجوة الغذائية، والمساهمة في تحسين معدلات التصدير وإنتاج بذور الخضروات محليا والتصنيع الزراعي لمنتجات غذائية بمواصفات وجودة عالمية.

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