"صحة البحر الأحمر" تعلن الكشف على 85306 مرضى

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، عن نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال شهر يوليو الماضي.



حيث أكد مرعي أنه تم استقبال عدد 25867 مريضًا وتم الكشف علي عدد 59439 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات، إلى جانب تقديم الخدمة الطبية بالأقسام الداخلية لـ3672 حالة، وتم إجراء عدد 1084عملية ما بين كبرى وصغرى وذات مهارة.



كما تم إجراء عدد 347 حالة ولادة طبيعية وقيصرية، بالإضافة إلى إجراء 1909 جلسات علاج طبيعى لعدد 532 حالة، وتم عمل أشعة عادية لـ4377 حالة، وتم عمل أشعة موجات فوق صوتية لـ1154 حالة، وتم عمل أشعة مقطعية لـ687 حالة، كما تم إجراء رنين مغناطيسى لـ408 حالات، كما تم إجراء عدد 180 أشعة أيكو على القلب ورسم قلب لـ653 حالة، كما تم إجراء أشعة دوبلر لـ211 حالة وإجراء عدد 4 حالات مناظير، وذلك بالإضافة إلى إجراء عدد 2478 جلسة غسيل كلوي موزعة إلى ثلاث شرائح إيجابي فيروس CB والسلبي منها لعدد 236 مريضًا وتم استقبال 116 طفل حديثي ولادة بالحضانات واستقبال 282 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والأعصاب.



وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان له، أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تكثف لدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي، منها لخدمة جميع المرضى بمحافظة البحر الأحمر.