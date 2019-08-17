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مصر

الخدمة الوطنية: إنتاجية المرحلة الأولى من "الصوب" 4.7 مليار وحدة من البذور

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:04 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد الوهاب- وكالات
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قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام مشروعات جهاز الخدمة الوطنية: "اليوم يشرف جهاز الخدمة الوطنية والشركة الوطنية للزراعات المحمية أن يقدما لمصر من منطقة الحمام الوصول إلى المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 10 آلاف فدان تضم 1300 بيت زراعي، مساحة كل منها من 3 إلى 12 فدانا، تم زراعة 65% منها بأنواع مختلفة من الخضروات وجار زراعة الباقي وفقًا لأزمنة التصنيف الحقلي المخطط".

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية في هذا الموقع تبلغ نحو 184 ألف طن من الخضروات سنويا، ويضم الموقع محطة للفرز والتعبئة وثلاجات للحفظ بطاقة ألف طن من الخضروات، حيث أتاح المشروع في موقع الحمام أكثر من 15 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب من مختلف التخصصات.

وأكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم تنفيذ عدة مشروعات هامة في هذا الموقع، منها مجمع إنتاج البذور للعديد من أصناف الخضروات، حيث يتم حاليًا استيراد نحو 98% من احتياجات مصر من بذور الخضروات يتحمل المزارع والمستهلك الارتفاع الكبير في أسعارها، لذلك فإنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضروات، كما يتم حاليا إنشاء مجمع لإنتاجها وفقا لأحدث التقنيات العلمية لتوفيرها للسوق المحلية بالكميات والأسعار المناسبة والجودة العالية بهدف الحصول على أفضل النباتات ذات الإنتاج الوفير والمقاومة للعديد من أمراض التربة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج تحقق إنتاجية تقدر بنحو 7ر4 مليار وحدة من البذور، اعتبارا من نهاية عام 2022 تمثل نحو 60% من احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أنه "يتم أيضا تنفيذ مشروع إنتاج تقاوي البطاطس، وذلك من خلال زراعة الأنسجة الخاصة بها وتنفيذ مراحل إكثارها بدءًا بإنتاج درنات "الميكروتيوبر" وانتهاء بإنتاج التقاوي اللازمة للزراعة.. حيث تقدر جملة المساحات التي تزرع في مصر بمحصول البطاطس سنويا خلال العروات الثلاث الصيفية والشتوية والنيلية بنحو 400 ألف فدان تنتج حوالي 4 ونصف مليون طن تتطلب هذه المساحات نحو 480 ألف طن من درنات التقاوى يتم استيراد 35% منها، لذلك جار تنفيذ مراحل المشروع من خلال الشركة الوطنية للزراعات المحمية ثم الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية شرق العوينات وبالتنسيق مع وزارة الزراعة لإنتاج حوالي 200 ألف طن كمرحلة أولى من تقاوي البطاطس المعروفة بـ (جي 3) سنويا، وذلك اعتبارًا من نهاية عام 2021".

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