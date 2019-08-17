بعد الاتفاق النهائى.. هكذا دعمت مصر توافق القوى السياسية بالسودان

"خطوة مهمة على الطريق الصحيح".. هكذا وصفت مصر الاتفاق الذي تم التوصل إليه فى السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستورى، الذي سيتم التوقيع النهائي عليه اليوم السبت، في حفل يشارك فيه عدد من القوى والأحزاب وممثلى الدول الأخرى.



في هذا الصدد، يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في الحفل ممثلًا لمصر، بالإضافة إلى السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، والذي كان من البداية جزءًا من عملية التواصل المصري مع كل الأحزاب والقوى السياسية فى السودان.



وفي يوليو الماضي، التقى السفير المصري في الخرطوم السفير إبراهيم طه أيوب، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك في إطار الاتصالات المصرية مع كل القوى السياسية والحزبية السودانية، حيث أكد، خلال اللقاء، على وقوف مصر على مسافة واحدة من جميع الأطراف السودانية، وحرصها على التواصل مع كل ممثلي الشعب السوداني بمختلف أطيافه وانتماءاته بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان الشقيق، كما شدد على أن مصر لن تألو جهدا لتحقيق الاستقرار في السودان، التي لن تتأتى إلا بالجهود المخلصة للقيادات السودانية، بما يحقق آمال ورغبات الشعب السوداني العظيم دون تدخل أو وصاية من أحد.



ومنذ اللحظات الأولى لثورة الشعب السوداني، أعلنت مصر تضامنها ودعمها لخياراته حيث أكدت أن الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم.



وفي إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، بذلت مصر جهودًا حثيثة في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ السودان، حيث ترأس قمة إفريقية مصغرة عاجلة لبحث الوضع في السودان، بمشاركة رؤساء مصر وتشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب إفريقيا، فضلًا عن رئيس مفوضية الاتّحاد الإفريقي، وكذلك نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ومستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، ومبعوثين عن رؤساء كل من أوغندا وكينيا ونيجيريا.



وفي ختام القمة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجود إرادة سياسية مشتركة نحو العمل الجماعي، وإعادة تأكيد الالتزام بوحدة السودان ودعم استقراره، والتوافق على الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع فى السودان، وإرساء نظام ديمقراطي شامل، وتعزيز حكم القانون وتحقيق تنمية فعالة، بمساعدة الاتّحاد الإفريقي، كما أشار إلى مطالبة السلطات السودانية بالانخراط البناء مع الاتحاد الإفريقي ودعم جهود السودان في تأمين حدوده، ومنع كل ما من شأنه زعزعة أمن السودان.



يأتي الحرص المصري على التوصل إلى حل توافقي في السودان، نظرًا لاعتباره امتدادًا للأمن القومي المصري، وانطلاقًا من الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.