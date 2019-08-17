الثلاثاء.. ظافر العابدين يبدأ تصوير أول مشاهده في "العنكبوت"

يبدأ الفنان ظافر العابدين تصوير أول مشاهده في أحداث الفيلم السينمائي الجديد "العنكبوت"، الثلاثاء المقبل، أمام النجم أحمد السقا، في أول تعاون بينهما في السينما.



ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض في موسم أفلام رأس السنة أو موسم نصف العام على أقصى تقدير.



وكان السقا ومخرج العمل أحمد نادر جلال قد صورا 3 أيام فقط من الفيلم، انقسمت ما بين التصوير أعلى كوبري إمبابة وأعلى كوبري روض الفرج.



ومن المقرر أن تستأنف أسرة العمل التصوير بعد غدٍ الإثنين، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، التي حصل عليها فريق العمل.



وما زالت أسرة الفيلم تبرم باقي التعاقدات، حيث وضع المخرج قائمة بأسماء المرشحين، ويتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.