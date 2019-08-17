باحثون: "القرنفل" علاج جديد للأورام السرطانية

أظهرت دراسة جديدة، أجريت من قبل علماء من جامعة "هارفورد" تفيد بأن عشبة "القرنفل" من الأعشاب التي لها القدرة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية.



ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني، فقد استخدم القرنفل، في الكثير من العلاجات في الطب الصيني القديم.



وأشار الباحثون، أن القرنفل يحتوى على مركبات "الفينول"، و"الفلافونويد"، حيث تعتبر من المواد التي تساعد في كبح جماح سرطان العظام.



كما توصل الخبراء، أن القرنفل، غنى بمواد الأكسدة فهي مواد كيميائية تساعد في الحد من الأضرار التي تلحق بالخلايا التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان.



وأوضح القائمين على الدراسة، أن إضافة نصف ملعقة صغيرة على وجبتك تساعد بشكل كبير في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، والحماية من خطر الإصابة بسرطان القولون.



وأجريت الدراسة على أكثر من 5000 شخص، حيث تمت إضافة القرنفل لنظامهم الغذائي لمدة ثلاثة أشهر بشكل منتظم.



وأظهرت النتائج تحسنا كبيرا للأشخاص الذين كانوا على قرابة الإصابة بسرطان القولون، بالإضافة إلى إنشاء حائط صد منيع لمواجهة الأورام السرطانية.