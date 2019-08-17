"الخدمة الوطنية": البيوت الزراعية ترشد 80 % من مياه الري

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن استخدام البيوت الزراعية يحقق ترشيدا كبيرا في استهلاك مياه الري وفي استخدامات وحدة الأرض أيضا، موضحًا أنه في البيوت الزراعية العادية يقل استخدام المياه بنحو 40 % عنها في الزراعات المكشوفة على نفس المساحة مع تحقيق ضعف الإنتاجية.



وأضاف أن البيوت الزراعية عالية التكنولوجيا تحقق ترشيدًا بنحو 80 % من مياه الري، مع زيادة في الإنتاجية تصل لنحو 4 أمثال، ويتحقق ذلك من خلال منظومة التحكم البيئي في درجات الحرارة والرطوبة والتهوية ومستويات الإضاءة المطلوبة، والعمل على زيادة المعروض من بعض أصناف الخضروات الطازجة في الأسواق بالأسعار المناسبة والجودة العالية على مدار العام، حيث يرجع انخفاض متوسط نصيب الفرد في مصر حاليًا من الغذاء الصافي من الخضروات إلى انخفاض صافي الإنتاج المحلي منه متزامنا مع الزيادات السكانية المستمرة.



وأشار إلى أنه سبق التخطيط لهذا المشروع القومي على عدة مراحل، وقد شرف الرئيس من قبل منطقتي الحمام والعاشر من رمضان بافتتاح المرحلة الأولى من المشروع بهما في فبراير وديسمبر 2018 على التوالي.