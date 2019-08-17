الرئيس الفلسطينى يتوجه لنيويورك الشهر المقبل

يتوجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" إلى نيويورك الشهر المقبل لإلقاء كلمة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، بأنه سيتم انعقاد المجلس المركزى قبل سفر عباس.



وأضاف رأفت في تصريحات صحفية أن عباس سيترأس عدة اجتماعات قبل توجهه إلى الأمم المتحدة، لافتا إلى أن المشاورات مستمرة لتحديد موعد انعقاد المجلس المركزي، وفقا لإذاعة صوت فلسطين.