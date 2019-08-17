بالصور.. انهيار منزلين بالمحلة دون وقوع إصابات

شهدت منطقة صندفا التابعة لحى ثان المحلة بمحافظة الغربية، انهيار منزلين مكونين من ثلاث أدوار خالين من السكان، بشارع صيام خلف الجمعية الشرعية بمنطقة صندفا.



وانتقل إلى موقع المنازل اللواء خالد فوزى، رئيس حى ثان المحلة الكبرى، ولمياء عبداللطيف خليفة، نائب رئيس الحى، والأجهزة المعاونة، وأكد مصدر داخل حى ثان المحلة أن المنازل قد انهارت على سياره ملك أحد الجيران، وقد حدث تلفيات جسيمه بالسياره، دون وجود أي إصابات، مشيرا أن هذه المنازل صادر لها قرارات إزالة منذ سنوات.



وكشف المصدر في تصريحات للدستور أن اللواء خالد فوزى رئيس الحى، استدعى مسئولي الإدارة الهندسية، لإجراء المعاينة على جميع المنازل المجاورة وتمت إحالة جميع المنازل إلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرارات المناسبة واتخاذ اللازم.