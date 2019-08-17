السيسي يقاطع رئيس شركة الزراعات المحمية: "هنخلص منظومة التهوية امتى؟" (فيديو)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء أركان حرب محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، بسرعة الانتهاء من تشغيل منظومات التهوية العلوية لعدد 1000 صوبة زراعية.



وقاطع الرئيس السيسي، اللواء محمد عبدالحي خلال افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية، قائلًا: "بنحاول نشغل شركاتنا الوطنية في الموضوع ده، لكن واضح إن إحنا محتاجين نهتم قوي، والناس الموجودة في الشركات تبقى متيقنة إنها بتساعد في إنتاج حاجة كبيرة، يعني 1000 بيت زراعي، وكان المقرر لينا إن نفتتح المشروع ده قبل المشروع الحالى، ولازم الشركات الوطنية اللى بتساهم معانا بالعمل فى الانتهاء من عملها طبقا للتوقيتات المخططة والمتفق عليها".



وقال الرئيس السيسي موجهًا حديثه إلى اللواء محمد عبد الحى: "امتى هننتهى من العمل ده، هل هنجيب كل حاجتنا من بره ولا الأولى إن إحنا نشغل شركاتنا الوطنية، ورد عليه رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية قائلًا: "خلال شهر يا فندم".