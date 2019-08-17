توزيع 60 ألف طن أسمدة على مزارعي كفر الشيخ

أعلن المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، توزيع 60 ألفًا و497 طن أسمدة على جميع مزراعي المحافظة، بالقطاعات المختلفة، خلال الأسبوع الماضي.



وقال "عبد الله"، إنه تم توزيع 42113 طن يوريا، و18384 طن نترات، على قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعى، لجميع المحاصيل الصيفية بالأسعار المُدعمة والمُعلن عنها.



وأوضح "عبد الله"، أن هناك متابعة يومية للتأكد من توافر كافة الأسمدة الزراعية بالجمعيات المختلفة، حتى يتم تغذية المحاصيل الزراعية بالأسمدة اللازمة، مع التنبيه على توزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية دون أي مُجاملة لأحد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ كفر الشيخ.