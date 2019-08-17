تعرف على أهمية توسيع الزراعة فى البيوت الزراعية.. "فيديو"

كشف اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، عن أهمية توسيع الزراعة في البيوت الزراعية، مؤكدًا أنها من أجل تحقيق بعض الأهداف التي تتمثل في زيادة القدرة على تخصيص الأمثل المتاح من الأراضي التى تتناسب مع زراعة المحاصيل المختلفة الحقلية والعلفية والخضروات في ظل محدودية مساحات الأراضى التى تزرع حاليا.



وأضاف "أمين"، خلال كلمته بافتتاح 1300 صوب زراعية بقاعدة محمد نجيب، يجب ترشيد الاستخدام من الموارد المائية العذبة في مصر لمواجهة الأزمات المتزايدة في الاستخدامات المختلفة.



وأشار "أمين" إلى أن المناطق التي سوف يتم التوسع فيها هي: منطقة الحمام بمحافظة مرسي مطروح، العاشر من رمضان، أبو سلطان وقرية الأمل بالإسماعيلية، واللهون بمحافظة الفيوم، والقفص ببني سويف، والعدوة بمحافظة المنيا.