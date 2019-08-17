حبس عاطل بالإسكندرية بتهمة ترويع المواطنين

قررت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بترويع المواطنين وفرض السيطرة علي الأهالي وحيازة سلاح أبيض، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي السلاح الأبيض.



تلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغات من المواطنين بقيام أحد البلطجية بترويع المواطنين بمنطقة الهانوفيل وتحطيم عدد من السيارات بسيف كان يحمله.



علي الفور تم عمل كمين بمعرفة المقدم محمد أبو مندور، رئيس مباحث القسم وألقي القبض عليه.



وبسؤال أهالي شارع الكومي والهانوفيل الرئيسي عن الواقعة، أقروا بقيام المتهم بحمل سيف في منتصف الشارع الرئيسي وتهديد أهالي المنطقة، وفرض الإتاوات عليهم وتحطيم السيارات.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.