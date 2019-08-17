وفاة اثنين من موظفين وزارة الزراعة في حادث سير بشرق العوينات

توفى أمس السبت اثنين من موظفين من قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة يعملون في مزارع شرق العوينات وذلك نتيجة حادث سير على طريق شرق العوينات والمتوفون هم محمد بدوي موظق بقطاع الانتاج، وجمال أنور موظف بقطاع الإنتاج.



يذكر أن هذا الحادث هو ثالث حادث سير على التوالي لسيارات الشئون الهندسية بقطاع الانتاج بوزارة الزراعة الأولى بطريق السويس، حيث أصيب مدير عام البساتين ومدير عام المشاتل والمشرف على مزارع المنطقه المركزية وسائق إصابات بالغة في المرة الأولى، والثانية فى غرب المنيا وتوفى أربعة من العاملين بالمشروع والثالثة بمشروع شرق العوينات وراح ضحيتها اتنين من المطاعنة.



وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة للدستور، إنه تم تكهين عدد من السيارات وآلات ومعدات قطاع الانتاج من عام ٢٠١٥ وعمل سلف لتكهين بعض السيارات ولم يتم عملية اصلاح السيارات بسبب الإهمال وهناك قضيتين في النيابة بخصوص بيع السيارات في المزاد وعمليات تكهين سيارات الشئون الهندسية بقطاع الانتاج، كما ان السيارات معطلة ومحاضر التسويات موجوده والجراج به سيارات وأوتوبيسات.