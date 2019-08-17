"محلية البرلمان" تكشف موعد إقرار قانون المحليات الجديد

قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب ممدوح الحسيني، إن اللجنة ستنتهي من قانون الإدارة المحلية أكتوبر المقبل، وسيكون معلن معها التقسيمات الإدارية الجديدة حتى يتم إنشاء الهيكل الانتخابي لانتخابات المحليات».



وأكد الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن انتخابات المجالس المحلية لن يتم إجرائها بدون تقسيم إداري واضح يحدد بداية ونهايات كل مركز ووحدة، فإعادة النظر في التقسيم للدوائر أصبح مسألة مهمة خاصة في التوسع العمراني الذي شهدته كثير من القرى والعزب والوحدات الصغيرة في الأرياف والصعيد، فلا بد من تحديدها ووضعها بخريطة المحليات حتى تتثنى لها الفرصة من تحضير كوادر شبابية وغيرها للخوض في غمار انتخابات المجالس المحلية.