"الوطنية للزراعات المحمية": توفير غذاء صحى للمواطن على رأس أولويات الشركة

قال اللواء محمد عبدالحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية،إن توفير غذاء صحي آمن للمواطن المصري، والمساهمة في تقليل الفجوة الزراعية على رأس أولويات الشركة.



وأوضح "محمود"، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لـ1300 صوبة زراعية، أنه تم إنتاج كمية كبيرة من الخضروات للمساهمة في الحفاظ على الأسعار، خاصة من للخضروات الإستراتيجية، كما شهد معدل التضخم تراجعًا كبيرًا بسبب ما تم ضخه من منتجات زراعية إستراتيجية داخل السوق المصري.



واستعرض اللواء محمد عبد الحى محمود، العديد من المشروعات الكبيرة التي نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية داخل المحافظات المختلفة، والتي تهدف إلى توفير الأغذية والمنتجات المختلفة إلى المواطنين فى هذه المحافظات.