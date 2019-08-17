بدء تنفيذ المشروع القومى لإنشاء 10 آلاف بيت زراعى على 100 ألف فدان

أكد اللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات جهاز الخدمة الوطنية أن الجهاز يقوم بالمساهمة دائما مع أجهزة الدولة في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات التي تتماشى وتدعم خطط التنمية في مصر، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.



وقال اللواء أمين إن مشروعات الإنتاج الزراعي تعد من أهم تلك المجالات التي تتعلق بالأمن الغذائي للشعب المصري، لذلك قام الجهاز والشركة الوطنية للزراعات المحمية بالبدء في تنفيذ المشروع القومي لانشاء 10 آلاف بيت زراعي والأنشطة الإنتاجية المكملة لها على مساحة 100 ألف فدان في عدة مناطق وهي منطقة الحمام في مرسى مطروح والعاشر من رمضان وأبو سلطان وقرية الأمل بالإسماعيلية واللاهون بمحافظة الفيوم والفشن ببني سويف والعدوة بالمنيا.



وأشار إلى أهمية التوسع في إقامة البيوت الزراعية لبعض أنواع المحاصيل لتحقيق عدة أهداف منها زيادة القدرة على التخصيص الأمثل المتاح من الأراضي التي تتناسب مع زراعة المحاصيل المختلفة الحقلية والعلفية والخضروات، وذلك بناء على محدودية مساحات الأراضي التي تزرع حاليا أو التي يمكن استصلاحها، بالإضافة إلى ترشيد الاستخدام من الموارد المائية العذبة المتاحة في مصر لمواجهة الالتزامات المتزايدة في الاستخدامات المختلفة وذلك في ظل محدودية المتاح منها أيضا حيث تقدر جملة الموارد المائية العذبة المتاحة حاليا بنحو 80 مليار متر مكعب سنويا تمثل حصة مياه نهر النيل 70% منها.



وأوضح أن الزراعة تختص في الاستخدامات المائية بنحو 63 مليار متر مكعب سنويا تمثل نحو 79% من جملة الموارد المائية العذبة المتاحة في مصر، مؤكدا ضرورة تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض ووحدة المياه بتطبيق الأساليب العلمية الحديثة في تنفيذ المشروعات الزراعية لزيادة الإنتاج مع ترشيد التكاليف.