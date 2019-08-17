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مصر

السيسي: الحكومة سيطرت على استغلال التجار لأسعار اللحوم

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:47 ص
السيسي
السيسي
الدستور
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قال الرئيس السيسي إن الحكومة تعمل على ضبط آليات الأسواق عن طريق زيادة حجم المعروض، موضحًا أن التاجر يحقق ربحا إذا وجد الفرصة متاحة؛ لأن الأخير هدفه الأساسي تحقيق الربح وعرض منتجاته بالأسواق.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان بقاعدة محمد نجيب العسكرية، أن الحكومة تعمل على التنسيق مع رجال الأعمال والعاملين فى القطاعات لحدوث توازن، مشيرا إلى أن السوق المصرية ضخمة وأن نسبة 10 أو 15 % ليست بالنسبة الضخم لـ 100 مليون مقسمين على الريف، كبار المزارعين، كبار التجار.

وأضاف أن الحكومة تدخلت فى صناعة اللحوم في الأسواق لضبط السوق، موضحًا أن أسعار اللحوم في السنوات الماضية كانت في ارتفاع متزايد نتيجة لزيادة الطلب وحجم المعروض كان ضئيلًا، ولكن بعد تدخلات الحكومة أسعار اللحوم أصبحت بمعدلات ثابتة دون زيادة.

وكانت الرئاسة قالت إن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

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