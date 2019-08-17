إزالة 53 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بكفرالشيخ

أعلن المهندس محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، اليوم، عن إزالة 53 حالة تعدٍ على أرض زراعية، تزيد علي فدان، خلال الأسبوع الماضى.



وقال فى بيان له، إن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز ومدن كفرالشيخ مستمرة، لافتًا إلى أن نسبة الإزالات بلغت حتى الآن نحو 99%.



وأكد ضرورة استرداد آخر شبر من أراضى الدولة، التى هى حق الشعب، وخيرها خير الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.