حبس 3 متهمين بسرقة الشقق السكنية فى القاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، السبت، حبس 3 متهمين بسرقة الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "عثمان. م"، "وحيد. ع"، و"خليفة. ف" عاطلين، واعترفوا أمام النيابة بسرقة الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، وأقروا بأنهم تمكنوا من سرقة 5 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب ومراقبة أصحاب الشقق وتحصلوا على مصوغات ذهبية تقدر بـ14 ألف جنيه، و3 شاشات ال جي.



وكانت بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من مواطنين بسرقة شققهم السكنية، وباجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم.



وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.