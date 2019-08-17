حظك اليوم.. برج الأسد السبت 17 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 17 أغسطس، وفيما يخص برج الأسد، قالت:



مهنيًا: يغيب فريق أو شخص كنت تعوّل عليه الكثير في العمل وربما تضطر إلى تأجيل رحلة بسبب بعض التعقيدات.

عاطفيًا: اندفاع الشريك لإرضائك وإسعادك يورّطه في بعض المشكلات، لكنّ ذيول هذه المشكلات تكون مؤقتة.

صحيًا: لا ترهق نظرك في كثرة المطالعة، وخاصة في المساء، بل خذ قسطًا من الراحة.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

