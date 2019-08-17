بث مباشر لافتتاح السيسي 1300 صوبة زراعية

تقدم "الدستور" بث مباشر لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية".



ووفقًا لما أعلنته رئاسة الجمهورية فإن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.