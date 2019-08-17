حظك اليوم.. برج الثور السبت 17 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 17 أغسطس، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: يناسبك هذا اليوم ويؤهّلك لعمل جديد ويبرز مهاراتك، ولن تتهرب من المسؤوليات وتبادر إلى جديد.

عاطفيًا: الشريك ينتظر منك اليوم قبل الغد مبادرة تجاهه بعد الجفاء الذي أظهرته في تعاملك معه في الآونة الأخيرة وفاجأته بذلك.

صحيًا: أنت المسؤول وما من أحد آخر عن تدهور وضعك الصحي، لأنك لم تلتزم إرشادات الطبيب.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

