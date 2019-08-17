حظك اليوم.. برج الحمل السبت 17 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 17 أغسطس، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تتجمّد العقود والمشاريع المطروحة وتتعثّر في الدقيقة الأخيرة، لا تحزن ولا تتشاءم، بل هدّئ من روعك لأن الأمور ستعود إلى طبيعتها.

عاطفيًا: الأجواء الجيدة ضرورية، ذلك يساهم في إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة، وملاقاة الحبيب بنفسية مرتاحة.

صحيًا: إذا كنت تعاني وضعًا صحيًا ما، فقد يتفاقم الأمر أو يستدعي علاجًا سريعًا، لن يطول الأمر، فكل شيء يعود إلى طبيعته.

