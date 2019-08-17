ضبط عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية بالسلام

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة السلام.



وتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، تم اقتيادهما إلى القسم.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.