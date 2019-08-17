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رياضة

كلوب غاضب من جماهير ليفربول: ما حدث "أمر جنوني"

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انتقد المدرب الألماني لفريق ليفربول يورجن كلوب السلوك الأرعن للجماهير و"غزاة الملاعب" بعد اصطدام عرضي مع حارس المرمى الاحتياطي أدريان أدى إلى إصابته، ووصف ما حدث بأنه أمر "جنوني"، وطالب الجماهير بكبح جماح أنفسهم.

واضطر حارس المرمى البديل أدريان كاستيو إلى مغادرة الملعب مع إصابة في الكاحل، وزيادة الشكوك حول مشاركة الفريق في المباراة المقبلة أمام ساوثمبتون على ملعب الأخير، السبت.

وحقق أدريان أول انطلاقة له مع "الريدز" عندما نجح في إنقاذ ركلة الجزاء الحاسمة أمام لاعب تشلسي تامي أبراهام في ركلات الترجيح النهائية لبطولة كأس السوبر يوم الأربعاء.

ولكن، وحين كان يحتفل مع زملائه في الفريق، اندفع أحد مؤيدي ليفربول ممن اقتحموا أرض الملعب للاحتفال، وارتطمت قدمه بقدم حارس المرمى الإسباني، وتسبب بإصابته في كاحله، ودخل ليفربول بالتالي في مأزق حقيقي بعد إصابة حارس المرمى الأساسي أليسون بيكر أيضا، إذ لم يبق أمامه إلا اختيار حارس المرمى البديل الثالث أندي لونيرغان، البالغ من العمر 35 عاما.

وعبر كلوب عن غضبه من إصابة أدريان، مشيرا إلى أن أحد مؤيدي الريدز "قفز عن الحاجز، وطارده رجال الأمن قبل أن ينزلق ويضرب كاحل حارس المرمى".

ووصف كلوب الأمر بأنه "جنون"، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأضاف قائلا "ليس هناك شك في مدى حبنا لجماهيرنا.. ولكن إذا كان بإمكانهم التوقف عن فعل ذلك، فعندما لعبنا ضد مانشستر سيتي، دخل شخص ما أرض الملعب.. وكذلك الحال أمام فريق نوريتش سيتي".

وتابع كلوب شاكيا "لقد حصلت الفتاة (التي غزت أرض الملعب) في نهائي دوري أبطال أوروبا على أموال جراء ذلك، لا أعرف ما يمكنك فعله إزاء هذا الأمر".

وأشار كلوب إلى أنه معجب بفكرة عدم وجود أسوار داخل الملاعب، لكنه شدد على أن هذا يعني أن على المشجعين أن يتحملوا مسؤولية كبيرة.

وأوضح قائلا "إذا كان الشخص لا يستطيع أن يتماسك ويكبح أو يوقف نفسه قبل دخول الملعب، فيجب على المشجعين المحيطين به منعه من ذلك.. الأمر ليس مضحكا.. إنه لأمر جنوني، تراه وتعتقد أنه رائع"، وأضاف متسائلا "كيف يمكن أن يحدث شيء مثل هذا؟"

وحول إصابة أدريان، قال كلوب "بالأمس.. كان موضع الإصابة متورما.. تحدثت إليه وقال إنه أفضل بكثير، لكن علينا أن ننتظر ونرى.. لن يذهب لإجراء فحوص طبية"، وأشار إلى أنه بعد رؤيته لحارس المرمى بدا كل شيء على ما يرام وأنه أصبح أفضل حالا.

وشدد كلوب على أنه سيتم اتخاذ القرار اليوم السبت، حيث لا توجد فرصة لاتخاذ هذا القرار في وقت مبكر.

يشار إلى أن إصابة حارس المرمى الأساسي لليفربول أليسون بيكر دفعت الفريق إلى التعاقد مع لونيرغان بعقد قصير الأجل.

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