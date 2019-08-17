موانيء البحر الأحمر: تكثيف تواجد العمال لسرعة إنهاء إجراءات عودة الحجاج

أعلنت موانيء البحر الأحمر عن استقبال ميناءى سفاجا والغردقة الأفواج الأولى من عمالة خدمة الحجاج حيث من المقرر ان يستقبل المينائين ما يقدر بـ 35 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج على متن ثلاث عبارات وهي أمانة القاهرة، الرياض، حيث تم التنسيق مع محافظة البحر الأحمر وإدارة شرطة المرور وأعضاء المجتمع المينائى لتوحيد الجهود وتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء.



وتم الاتفاق على قيام إدارات الجمارك والشرطة والجوازات بزيادة أعداد العاملين بهم لسرعة إنهاء الاجراءات والتيسير على الركاب والغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات الوصول وزيادة عدد العاملين القائمين بخدمة الحجاج ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن فى انهاء اجراءات وصولهم.



وشدد وزير النقل على تجهيز صالة كبار الزوار لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب وتوفير أتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء إلى الصالات او العكس فى رحلات سريعة ومنتظمة والتنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الأمتعة العشوائية للركاب مع ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات وإلزام مالكى العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها.



وتم التأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أى مشكلة مع إدارة الميناء فى حينه والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانى بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب الى محافظتهم وقيام شرطة المرور بالمحافظة بتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام ابواب الموانى.



وأكدت الهيئة على قيام لجنة من التفتيش البحرى للمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للابحار وتوفير كافة اجراءات التأمين ومعدات الاطفاء والانقاذ بما يتناسب مع اعداد الركاب وفى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.



وفى نفس السياق قامت إدارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير سيارتي إسعاف إحداهما بجوار العبارة والأخرى بجوار صالة الوصول مجهزتين بالإسعافات الأولية مع تزويد صالات الوصول بالأطباء وكافة التجهيزات الطبية.