رفع درجة الاستعداد بموانىء البحر الأحمر لاستقبال الحجاج

تم رفع درجة الاستعداد بموانى البحر الأحمر لاستقبال 12 ألف و486 حاج من حجاج البر عبر ميناء نويبع البحرى و35 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج بمينائى سفاجا والغردقة من خلال رحلات مكوكية، فى إطار تعليمات وزارة النقل، بتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وعمالة خدمة الحجاج.



ويستعد ميناء نويبع البحرى اليوم لاستقبال أول فوج من حجاج بيت الله الحرام حيث وجه وزير النقل بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربى ومندوبى وزارة السياحة وأعضاء المجتمع المينائى وذلك فيما يتعلق بإجراءات عملية التشغيل وتذليل أى صعوبات وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج مع متابعة تقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الاجراءات.



وتقوم إدارة الجوازات بزيادة أعداد ضباط الجوازات لسرعة انهاء الاجراءات، كما قامت الجمارك بزيادة أعداد مأمورى الجمارك لانهاء أعمال التفتيش للحقائب والأتوبيسات أثناء تواجد الحجاج بالصالات للتسهيل على الحجاج.

