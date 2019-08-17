ضبط 276 حالة إشغال طريق بدمياط

شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء عماد حمدي، على مدار يومين حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومراجعة تراخيص الجراجات المخالفة بمشاركة قوة أمنية من قسم شرطة رأس البر.



وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع لبعض الجراجات المخالفة بدون ترخيص وتم تشميعها بالشمع الأحمر وإزالة المخالفات والتعديات بين العشش، وضبط عدد من الدراجات والبيتش باجي، فيما أسفرت ذات الحملة عن ضبط 276 حالة اشغال طريق متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.



وشدد رئيس محلية رأس البر على ضرورة استمرار الحملات للحفاظ على المواطنين والقضاء على أي مخالفات، وتحقيق الأمان الكامل لجميع المواطنين وذلك في إطار خطة الوحدة للقضاء على كافة المخالفات بالمدينة، على أن تستمر الحملات حتى القضاء على كافة المخالفات.