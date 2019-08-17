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عالم

ترامب: آبل ستنفق "مبالغ طائلة" في الولايات المتحدة‎

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:23 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، في تغريدة، إنّ مجموعة ”آبل“ العملاقة للتكنولوجيا ستنفق ”مبالغ طائلة“ في الولايات المتحدة، وذلك قبل لقاء مع مديرها التنفيذيّ تيم كوك.

والتقى الرجلان عدة مرات من قبل، بما في ذلك في بيدمنستر في نيوجيرزي حيث يقضي ترامب حاليًا عطلة في مجمع الغولف الفخم الذي يملكه.

وكتب ترامب على ”تويتر“:“سأتناول العشاء مع تيم كوك من آبل، وسينفقون مبالغ طائلة في الولايات المتحدة. عظيم“.

ويأتي الاجتماع عقب إعلان آبل، يوم الخميس، أنها أنفقت حوالى 60 مليار دولار في الولايات المتحدة، وأنها توّظف حاليًا نحو 90 ألف شخص في البلاد.

والكثير من منتجات الشركة المعلوماتية العملاقة يتم تجميعها في الصين، وهي تعارض الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 10% المقرر فرضها على المنتجات المصنعة في الصين اعتبارًا من الأول منسبتمبر.

ورفض ترامب دعوات آبل من أجل الحصول على إعفاء لمنتجاتها، وغرّد في يوليو أنّ الشركة العملاقة يجب أن ”تصنع (منتجاتها) في الولايات المتحدة، (وعندها) لا يتمّ فرض رسوم“.

لكنّ إدارته أعلنت، يوم الخميس، أنّه سيتم إرجاء فرض رسوم على بعض المنتجات حتى ديسمبر.

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