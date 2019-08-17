حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 17 أغسطس

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 17 أغسطس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تتجمّد العقود والمشاريع المطروحة وتتعثّر في الدقيقة الأخيرة، لا تحزن ولا تتشاءم، بل هدّئ من روعك لأن الأمور ستعود إلى طبيعتها.

عاطفيًا: الأجواء الجيدة ضرورية، ذلك يساهم في إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة، وملاقاة الحبيب بنفسية مرتاحة.

صحيًا: إذا كنت تعاني وضعًا صحيًا ما، فقد يتفاقم الأمر أو يستدعي علاجًا سريعًا، لن يطول الأمر، فكل شيء يعود إلى طبيعته.





الثور

مهنيًا: يناسبك هذا اليوم ويؤهّلك لعمل جديد ويبرز مهاراتك، ولن تتهرب من المسؤوليات وتبادر إلى جديد.

عاطفيًا: الشريك ينتظر منك اليوم قبل الغد مبادرة تجاهه بعد الجفاء الذي أظهرته في تعاملك معه في الآونة الأخيرة وفاجأته بذلك.

صحيًا: أنت المسؤول وما من أحد آخر عن تدهور وضعك الصحي، لأنك لم تلتزم إرشادات الطبيب.





الجوزاء

مهنيًا: لا بد من إيجاد مخارج سريعة من الأزمة التي أنت عرضة لها، وقد تجبر على الإقدام على خطوة جريئة جدًا.

عاطفيًا: تتلقى دعمًا إضافيًا لتعزيز علاقتك العاطفية بالشريك، لكن الانتباه ضروري من بعض من يحاولون زعزعة العلاقة.

صحيًا: اتبع إرشادات الطبيب بحذافيرها، فالنتيجة تكون حتمًا في مصلحة وضعك الصحي.





السرطان

مهنيًا: يسلط هذا اليوم المميز الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة تطرحها على أرباب العمل وتنال الموافقة عليها.

عاطفيًا: أنت تضج بالانفعالات والمشاعر الكبيرة والحب، وتشرق بجاذبية لا مثيل لها وتمارس سحرك على الشريك.

صحيًا: تولي آخر الدراسات العلمية المتعلقة بالشأن الصحي الاهتمام الكبير، وتطبق الإرشادات الصحية المفيدة.





الأسد

مهنيًا: يغيب فريق أو شخص كنت تعوّل عليه الكثير في العمل وربما تضطر إلى تأجيل رحلة بسبب بعض التعقيدات.

عاطفيًا: اندفاع الشريك لإرضائك وإسعادك يورّطه في بعض المشكلات، لكنّ ذيول هذه المشكلات تكون مؤقتة.

صحيًا: لا ترهق نظرك في كثرة المطالعة، وخاصة في المساء، بل خذ قسطًا من الراحة.





العذراء

مهنيًا: تعاكس الظروف كل تطلّعاتك من خلال تحرّكاتك ومواقف بعضهم، وقد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك.

عاطفيًا: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل المصاعب مع الشريك، فالسلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا.

صحيًا: تخرج من أزمة صحية معافى ومرتفع المعنويات وتحاول أن تزرع التفاؤل في محيطك.





الميزان

مهنيًا: تعيش ارتباكًا وتضطر إلى كبت المشاعر أو التراجع عن مشروع، وربما تفوّت عليك فرصة ما.

عاطفيًا: كل الظروف مؤاتية لتقدم على خطوة مهمة تحدّد من خلالها مستقبلك مع الشريك، فسارع إلى الاستفادة من الوضع.

صحيًا: كن معتدلًا في كل يعود بالنفع على صحتك، وأنت الرابح في نهاية المطاف.





العقرب

مهنيًا: يركّز هذا اليوم الضوء على دراسة بعيدة أو مهمة خارج البلاد أو سفر أو مشروع واسع الانتشار.

عاطفيًا: المناقشات العاطفية تأخذ وقتًا طويلًا، لكنّ الأهم يبقى النتيجة المطلوبة التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

صحيًا: قد تخضع لعملية بسيطة في المعدة، تخرج منها سليمًا معافى وأفضل من السابق.





القوس

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن إرث أو رسوم أو ضرائب أو مصروف ما لا بدّ منه.

عاطفيًا: حب جديد ومحاولات لتعزيز موقعك، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الأهداف المطلوبة.

صحيًا: المحيط المرتبك حولك يولد فيك تعبًا نفسيًا ومعنويًا، وتحاول تخطيه بشتى الوسائل وتنجح.





الجدي

مهنيًا: تتسلّط الأضواء على شراكة شخصية أو مهنية، وتحاول أن تقنع الطرف الآخر بقضيتك، وتشعر بانزعاج وعدم القدرة على التكيّف مع نمط جديد.

عاطفيًا: لا تؤجل الأمور العاجلة، فالتراكم ليس في مصلحتك، وهو يحدّ من قدرتك على تسيير الأمور بسهولة مع الحبيب.

صحيًا: ممارسة الرياضة تحت إشراف مدرب أو ما شابه يشعرك بالتقيد، لذا اعتمد على نفسك في ممارسة الرياضة وتجربة الأنشطة الجديدة.





الدلو

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى تحمّل مسؤوليات مهنية جديدة، وتكون مجبرًا على تأجيل بعض المواعيد تلبية لواجب مهني.

عاطفيًا: يكون كظم غيظ الشريك عن تجاوزاتك هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، يمكنك تفادي ذلك بالتقرب منه.

صحيًا: حافظ على سلامتك وانتبه لئلا تنسى موعدًا أو ارتباطًا أو لأن الثمن يكون غاليًا.





الحوت

مهنيًا: تشهد يومًا مميزًا من العلاقة المهنية الرائعة، استفد منها قدر المستطاع، وتقرب من الزملاء.

عاطفيًا: يزداد إعجابك بالشريك، وهذا من شأنه تأكيد صوابية قرارك باختياره ليكون نصفكَ الآخر.

صحيًا: عالج بعض الأوجاع الخفيفة بالمسكّنات ريثما تقرر زيارة الطبيب المعالج.