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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 17 أغسطس

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:23 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 17 أغسطس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تتجمّد العقود والمشاريع المطروحة وتتعثّر في الدقيقة الأخيرة، لا تحزن ولا تتشاءم، بل هدّئ من روعك لأن الأمور ستعود إلى طبيعتها.
عاطفيًا: الأجواء الجيدة ضرورية، ذلك يساهم في إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة، وملاقاة الحبيب بنفسية مرتاحة.
صحيًا: إذا كنت تعاني وضعًا صحيًا ما، فقد يتفاقم الأمر أو يستدعي علاجًا سريعًا، لن يطول الأمر، فكل شيء يعود إلى طبيعته.


الثور
مهنيًا: يناسبك هذا اليوم ويؤهّلك لعمل جديد ويبرز مهاراتك، ولن تتهرب من المسؤوليات وتبادر إلى جديد.
عاطفيًا: الشريك ينتظر منك اليوم قبل الغد مبادرة تجاهه بعد الجفاء الذي أظهرته في تعاملك معه في الآونة الأخيرة وفاجأته بذلك.
صحيًا: أنت المسؤول وما من أحد آخر عن تدهور وضعك الصحي، لأنك لم تلتزم إرشادات الطبيب.


الجوزاء
مهنيًا: لا بد من إيجاد مخارج سريعة من الأزمة التي أنت عرضة لها، وقد تجبر على الإقدام على خطوة جريئة جدًا.
عاطفيًا: تتلقى دعمًا إضافيًا لتعزيز علاقتك العاطفية بالشريك، لكن الانتباه ضروري من بعض من يحاولون زعزعة العلاقة.
صحيًا: اتبع إرشادات الطبيب بحذافيرها، فالنتيجة تكون حتمًا في مصلحة وضعك الصحي.


السرطان
مهنيًا: يسلط هذا اليوم المميز الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة تطرحها على أرباب العمل وتنال الموافقة عليها.
عاطفيًا: أنت تضج بالانفعالات والمشاعر الكبيرة والحب، وتشرق بجاذبية لا مثيل لها وتمارس سحرك على الشريك.
صحيًا: تولي آخر الدراسات العلمية المتعلقة بالشأن الصحي الاهتمام الكبير، وتطبق الإرشادات الصحية المفيدة.


الأسد
مهنيًا: يغيب فريق أو شخص كنت تعوّل عليه الكثير في العمل وربما تضطر إلى تأجيل رحلة بسبب بعض التعقيدات.
عاطفيًا: اندفاع الشريك لإرضائك وإسعادك يورّطه في بعض المشكلات، لكنّ ذيول هذه المشكلات تكون مؤقتة.
صحيًا: لا ترهق نظرك في كثرة المطالعة، وخاصة في المساء، بل خذ قسطًا من الراحة.


العذراء
مهنيًا: تعاكس الظروف كل تطلّعاتك من خلال تحرّكاتك ومواقف بعضهم، وقد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك.
عاطفيًا: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل المصاعب مع الشريك، فالسلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا.
صحيًا: تخرج من أزمة صحية معافى ومرتفع المعنويات وتحاول أن تزرع التفاؤل في محيطك.


الميزان
مهنيًا: تعيش ارتباكًا وتضطر إلى كبت المشاعر أو التراجع عن مشروع، وربما تفوّت عليك فرصة ما.
عاطفيًا: كل الظروف مؤاتية لتقدم على خطوة مهمة تحدّد من خلالها مستقبلك مع الشريك، فسارع إلى الاستفادة من الوضع.
صحيًا: كن معتدلًا في كل يعود بالنفع على صحتك، وأنت الرابح في نهاية المطاف.


العقرب
مهنيًا: يركّز هذا اليوم الضوء على دراسة بعيدة أو مهمة خارج البلاد أو سفر أو مشروع واسع الانتشار.
عاطفيًا: المناقشات العاطفية تأخذ وقتًا طويلًا، لكنّ الأهم يبقى النتيجة المطلوبة التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.
صحيًا: قد تخضع لعملية بسيطة في المعدة، تخرج منها سليمًا معافى وأفضل من السابق.


القوس
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن إرث أو رسوم أو ضرائب أو مصروف ما لا بدّ منه.
عاطفيًا: حب جديد ومحاولات لتعزيز موقعك، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الأهداف المطلوبة.
صحيًا: المحيط المرتبك حولك يولد فيك تعبًا نفسيًا ومعنويًا، وتحاول تخطيه بشتى الوسائل وتنجح.


الجدي
مهنيًا: تتسلّط الأضواء على شراكة شخصية أو مهنية، وتحاول أن تقنع الطرف الآخر بقضيتك، وتشعر بانزعاج وعدم القدرة على التكيّف مع نمط جديد.
عاطفيًا: لا تؤجل الأمور العاجلة، فالتراكم ليس في مصلحتك، وهو يحدّ من قدرتك على تسيير الأمور بسهولة مع الحبيب.
صحيًا: ممارسة الرياضة تحت إشراف مدرب أو ما شابه يشعرك بالتقيد، لذا اعتمد على نفسك في ممارسة الرياضة وتجربة الأنشطة الجديدة.


الدلو
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى تحمّل مسؤوليات مهنية جديدة، وتكون مجبرًا على تأجيل بعض المواعيد تلبية لواجب مهني.
عاطفيًا: يكون كظم غيظ الشريك عن تجاوزاتك هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، يمكنك تفادي ذلك بالتقرب منه.
صحيًا: حافظ على سلامتك وانتبه لئلا تنسى موعدًا أو ارتباطًا أو لأن الثمن يكون غاليًا.


الحوت
مهنيًا: تشهد يومًا مميزًا من العلاقة المهنية الرائعة، استفد منها قدر المستطاع، وتقرب من الزملاء.
عاطفيًا: يزداد إعجابك بالشريك، وهذا من شأنه تأكيد صوابية قرارك باختياره ليكون نصفكَ الآخر.
صحيًا: عالج بعض الأوجاع الخفيفة بالمسكّنات ريثما تقرر زيارة الطبيب المعالج.

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