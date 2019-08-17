الأرصاد: طقس اليوم حار يصاحبه ارتفاع نسب الرطوبة (فيديو)

وأوضحت أن هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مما يشعرنا بتحسن الأحوال الجوية، لافتة إلى أن الرياح معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية.







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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت يشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة حتى تصل إلى 80% في فترة الليل والصباح الباكر.وأشارت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن هناك تواجد للشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، إضافة إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة.