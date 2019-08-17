4683 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالدقهلية

انطلقت اليوم امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بمحافظة الدقهلية حيث يؤدي ٤٦٨٣ طالبا وطالبة الامتحان أمام ١٧ لجنة اليوم، امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية، وسط إجراءات أمنية مشددة.



‎وأكد على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين مديريات الأمن والصحة والكهرباء لتوفير كافة الخدمات في أثناء فترة الامتحانات.



‎وأوضح أنه تم التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين والتصدى بكل حزم لمحاولات الغش مع التحلي بضبط النفس في التعامل مع الطلاب.



‎وشدد على ضرورة سرعة التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة لسرعة حلها على الفور مشيرا إلى جاهزية الاستراحات الحكومية لاستقبال مراقبي اللجان الامتحانية وتوافر كافة سبل الإقامة الجيدة.