الأزهر: استثناء الطلاب الوافدين من شرط السن للالتحاق بالدراسة

قرر المجلس الأعلى للأزهر الموافقة على استثناء الطلاب الوافدين من شرط السن للالتحاق بالدراسة بالأزهر الشريف؛ وذلك حتى سن الثلاثين، ويطبق القرار على جميع الحالات المماثلة، أما من تجاوز سن الثلاثين فتعرض حالتهم على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويفوض فضيلته في قبولهم من عدمه.



كما قرر الموافقة على أن يعيد الطالب فى الدراسات العليا فيما رسب فيه في العام التالي بدوريه، وفى حالة النجاح يرصد له ما حصل عليه ولا يتجاوز الحد الأعلى لتقدير مقبول، فإن رسب في هذا العام بدورية يُفصَل، على أن يطبق هذا القرار اعتبارًا من العام الجامعي 20182019.

