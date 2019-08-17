الحماية المدنية تسيطر على حريقين بالقطامية وأوسيم

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل محل تجارى بالقطامية، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المحلات بمنطقة القطامية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، تم عملية إخماد الحريق.



فيما سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة أوسيم، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.