أمن الجيزة يفض مشاجرة بالأسلحة النارية بالعياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين بإحدى قرى العياط، مما أسفر عن مقتل شخصين.



وتلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وتبين أن المشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب خلافات سابقة، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل شخصين.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.