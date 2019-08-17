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محافظات

صاحب المطعم السوري يعتذر: "لا يمكن أغلط بحق سيدة مصرية"

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:49 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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اعتذر مالك المطعم السوري "عروس دمشق" بالإسكندرية، بعد واقعة الإساءة لسيدة مسنة، والتي انتشر فيديو استغاثتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بادر بالاعتذار بعد تلك الواقعة للشعب المصري.

وقال صلاح الطحاوي مالك المطعم، من خلال فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "تحية للشعب المصري العظيم المحترم، أعتذر لكم"، مؤكدًا أنه لم يكن يتعمد الإساءة للسيدة، ولا أي شخص مصري.

وتابع خلال الفيديو، أنه هو من تعرض للإساءة على يد ابنتي السيدة السكندرية، مما جعله يطلب منهما: "أنا عايز راجل أتكلم معاه"، موضحًا أن من عادتنا وتقاليدنا العربية عدم الحديث مع النساء وكان طلبه هو أن يتحدث مع رجل من العائلة.

وأكد أن لم يسئ إلى السيدة المسنة، بل ما ردده هو كلمة "كفاية افتراء"، لأن البوتوجاز الذي أحضره وكان سببًا في المشكلة كان لغسله فقط وليس لاستخدامه، مشيرًا إلى أنها لم تعرض الفيديو كامًلًا.

وأشار إلى أن هناك مشاكل شخصية مع عائلة السيدة المسنة والتي طلبت منه شراء شقتها بملغ غالٍ جدًا بضعف ثمنها 4 أو 5 مرات، مرددًا: "تريد أن تسكن مثل سكني، وسيارة مثل سيارتي وهو ما رفضته، وكان سببًا في تلك المشاكل المستمرة".


واستكمل قائلًا: "ليا الشرف بيكم يا شعب مصر إنكم تحكموا بالحق، وتكونوا حقانيين في الموضوع، أنا مستحيل أغلط مع امرأة مثل والدتي، وبعتذر منكم شخصيًا"، متابعًا: "أنتم أهلي وإخواتي وما قصرتوا معنا واحتضنتونا، وفي حياتي لن أغلط بحق سيدة مصرية أو رجل مصري حتى، عمرنا ما قلينا أدبنا على أي حد والكل في الإسكندرية يعلم ذلك".


وكان حى المنتزة ثاني قام بإغلاق المطعم السوري بعد استغاثة سيدة سكندرية تسكن فوق المطعم، بعد أن استغاثت في فيديو على "فيس بوك"، من إنها تتضررها من المطعم، والذي صدر قرار تشميعه بالشمع الأحمر،
لمخالفته الترخيص واشتراطات السلامة الصناعية.

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